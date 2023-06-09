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В Нальчике появится еще одна модельная библиотека

В Нальчике появится еще одна модельная библиотека

09.06.2023 | 15:54
В Нальчике идет капитальный ремонт книгохранилища в одном из густонаселенных микрорайонов – на «Искоже». Библиотека расположена на первом этаже многоэтажного дома. Подрядчикам предстоит заменить старые окна и двери, напольное покрытие, обновить фасад. Вход должны оборудовать пандусом, чтобы в помещение могли свободно заезжать люди на колясках. Первый этап работ уже завершили. По окончании ремонта установят новую мебель и оргтехнику. Компьютеры подключат к единой системе электронных библиотек. Новыми книгами пополнят и фонд, чтобы еще больше привлечь юных читателей. Завершить работы планируют в декабре этого года.   https://t.me/vestikbr
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