В Нальчике появится еще одна модельная библиотека

В Нальчике идет капитальный ремонт книгохранилища в одном из густонаселенных микрорайонов – на «Искоже».
Библиотека расположена на первом этаже многоэтажного дома. Подрядчикам предстоит заменить старые окна и двери, напольное покрытие, обновить фасад. Вход должны оборудовать пандусом, чтобы в помещение могли свободно заезжать люди на колясках. Первый этап работ уже завершили.
По окончании ремонта установят новую мебель и оргтехнику. Компьютеры подключат к единой системе электронных библиотек. Новыми книгами пополнят и фонд, чтобы еще больше привлечь юных читателей. Завершить работы планируют в декабре этого года.
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