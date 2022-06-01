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В Нальчике появились баннеры с изображением восьмилетнего Алеши из Белгородской области

В Нальчике появились баннеры с изображением восьмилетнего Алеши из Белгородской области

01.06.2022 | 18:37
Эти кадры буквально за несколько дней облетели все социальные сети. Маленький мальчик приветствует колонны солдат и офицеров, которые участвуют в спецоперации на Украине. Каждый раз, когда мимо его дома в приграничном селе проезжают колонны, Алеша в шлеме танкиста бежит отдавать им честь. Юный герой вдохновляет и военных, и обычных граждан. Алеше 8 лет. Он живет в Белгородской области и закончил первый класс. Совсем недавно мальчик стал юнармейцем. Когда вырастет, Леша мечтает служить Родине. А пока дает напутствие нашим военным. Маленький герой стал символом поддержки российских военнослужащих, вставших на защиту мирных жителей Донбасса. В регионах страны устанавливают баннеры и плакаты с его изображением. Увидеть их можно и в нашей республике. В дальнейшем также предусматривается формирование откосов, укрепление площадки растительным грунтом с использованием геотехнических материалов и засев многолетними травами. На ближайшие годы работа по рекультивации намечена еще на нескольких объектах в республике.
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