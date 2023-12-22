В Нальчике появилась ещё одна модельная библиотека

22.12.2023 | 16:10
Находится она в микрорайоне «Искож» и предназначена для детей. Эту библиотеку создали почти полвека назад. Сегодня она переживает второе рождение. Модернизировали читальню благодаря национальному проекту «Культура». Помещения отремонтировали и сделали более функциональными. Благодаря этому, у посетителей появилось больше возможностей для осмысленного проведения досуга. Здесь есть современное мультимедийное оборудование и удобное пространство для учёбы, игр и отдыха. Фонд пополнили больше тысячи новых книг. Это классическая литература, энциклопедии, развивающие пособия. В честь открытия модельной библиотеки в микрорайоне «Искож» юные артисты выступили с песнями, танцами и стихами.   https://t.me/vestikbr
