В Нальчике появилась ещё одна модельная библиотека

Находится она в микрорайоне «Искож» и предназначена для детей.
Эту библиотеку создали почти полвека назад. Сегодня она переживает второе рождение. Модернизировали читальню благодаря национальному проекту «Культура». Помещения отремонтировали и сделали более функциональными.
Благодаря этому, у посетителей появилось больше возможностей для осмысленного проведения досуга. Здесь есть современное мультимедийное оборудование и удобное пространство для учёбы, игр и отдыха. Фонд пополнили больше тысячи новых книг. Это классическая литература, энциклопедии, развивающие пособия.
В честь открытия модельной библиотеки в микрорайоне «Искож» юные артисты выступили с песнями, танцами и стихами.
