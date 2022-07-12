В Нальчике потушили условный пожар на объекте с массовым пребыванием людей

Сотрудники Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии совместно с представителями регионального управления МЧС отработали практические навыки по эвакуации личного состава и ликвидации условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
По замыслу занятий, пожар возник на 3-м этаже административного здания. Обнаружив пожар, администрация объекта осуществила эвакуацию сотрудников.
Дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части прибывший первым к месту условного пожара, осуществил разведку, подтвердил повышенный ранг и приступил к тушению пожара. Сотрудники МЧС используя средства индивидуальной защиты органов дыхания с помощью дополнительных кислородных масок эвакуировали оставшихся в здании людей. Принятыми оперативными и слаженными действиями условный пожар был ликвидирован.
Все участники мероприятия показали слаженную и профессиональную работу, заслужив положительную оценку.
В учениях было задействовано 3 единицы техники и 15 человек личного состава регионального МЧС.
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