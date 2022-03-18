В Нальчике построят новую поликлинику на 500 посещений в смену

На строительство новой поликлиники, которая станет самой крупной в регионе, планируется направить cвыше 700 миллионов рублей, сообщает Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР. Новая поликлиника будет построена на территории Городской клинической больницы №1. До недавнего времени проводились работы по демонтажу ветхих больничных зданий на месте которых планируется строительство. На сегодня заключен государственный контракт с ООО «СтройСоюз» на выполнение проектных и строительно-монтажных работ. Ведутся работы по проектированию. В новом здании площадью более 10 тысяч квадратных метров разместится Городская поликлиника №1. Учреждение было создано в 1961 году и размещено в приспособленном здании, которое уже не справляется с потоком пациентов увеличившегося за годы. В структуру нового здания войдут регистратура с картохранилищем, кабинеты терапевтов и узких медицинских специалистов, отделения медицинской профилактики, служба неотложной помощи, дневной стационар и иные медицинские и административно-хозяйственные помещения. Помимо стандартных медицинских кабинетов, поликлиника будет располагать мощной лабораторно-диагностической базой, современными отделениями эндоскопии и медицинской реабилитации, центром амбулаторной онкологической помощи. В поликлинике также предполагаются учебные классы и аудитории для студентов-медиков. Предполагается завершить строительство к концу 2023 года.