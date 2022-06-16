В Нальчике построят ИТ-парк

Глава КБР Казбек Коков на XXV Петербургском международном экономическом форуме встретился с генеральным директором Кавказ.РФ Хасаном Тимижевым. На встрече стороны обсудили ход реализации проекта по созданию парка креативных индустрий – ИТ-парка в Нальчике. Концепция проекта рассчитана на широкую аудиторию участников. "Обозначили текущие задачи, в том числе по определению юридического статуса площадки, на которой планируется основное строительство, рассмотрели подготовленные технико-экономические параметры проекта, подтвержденные потребности по площади помещений парка и центра обработки данных. Появление ИТ-парка позволит решить вопросы цифровизации различных отраслей экономики, в том числе подготовки кадров, обеспечения благоприятных условий для развития ИТ-организаций, создания конкурентоспособных технологий и товаров, а также обеспечит вывод новых высокотехнологичных, наукоемких продуктов и услуг на рынок", - рассказал Глава республики в своем телеграм-канале по итогам встречи. Глава КБР Казбек Коков на площадке Кавказ.РФ встретился также с руководством компании "Остров Аквакультура", которая вышла с инвестиционной инициативой по созданию крупного современного форелевого хозяйства. Правительством КБР совместно с Кавказ.РФ будет проработана возможность реализации данного проекта в республике.