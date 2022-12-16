В Нальчике построят Еврейский национально-культурный центр. Создадут его на месте бывшего клуба “Товуши”. Это решение горско-еврейской общины Кабардино-Балкарии. Сегодня такого центра нет на всем Северном Кавказе.
Предполагается, что он станет местом встреч и дискуссий членов еврейских общин округа, а также представителей других конфессий. Как сказал главный раввин СКФО Леви Шабаев, это будет площадка, объединяющая людей.
Леви Шабаев сообщил также о сегодняшней жизни представителей горско-еврейской общины. Здесь регулярно проводят праздники и изучают религиозные книги. В Нальчике действует воскресная школа. Организуют и познавательные программы для молодежи.
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