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В Нальчике построят Еврейский национально-культурный центр

В Нальчике построят Еврейский национально-культурный центр

16.12.2022 | 16:15
В Нальчике построят Еврейский национально-культурный центр. Создадут его на месте бывшего клуба “Товуши”. Это решение горско-еврейской общины Кабардино-Балкарии. Сегодня такого центра нет на всем Северном Кавказе. Предполагается, что он станет местом встреч и дискуссий членов еврейских общин округа, а также представителей других конфессий. Как сказал главный раввин СКФО Леви Шабаев, это будет площадка, объединяющая людей. Леви Шабаев сообщил также о сегодняшней жизни представителей горско-еврейской общины. Здесь регулярно проводят праздники и изучают религиозные книги. В Нальчике действует воскресная школа. Организуют и познавательные программы для молодежи.   https://t.me/vestikbr
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