В Нальчике после капитального ремонта здания снова открыли Кукольный театр

Спектакль по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка» идет на новой для актеров сцене и в новом зале для зрителей. Сегодня Республиканский кукольный театр дает первое представление в своем изменившемся до неузнаваемости доме. А первыми гостями в нем стали особенные дети – воспитанники третьей школы-интерната. В рамках нацпроекта «Культура» историческое здание в самом центре столицы Кабардино-Балкарии капитально отремонтировали. Создали для актеров и зрителей все условия: обустроили сцену и необходимые помещения. В обновленном здании Кукольного театра также появилась большая интерактивная комната. Здесь установили современные игровые комплексы, которые позволяют детям получать новые знания с помощью сенсорных устройств. Если раньше актерам Кукольного театра приходилось работать только на выезде, то теперь у них есть собственная сцена.