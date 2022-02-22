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В Нальчике после капитального ремонта здания снова открыли Кукольный театр

В Нальчике после капитального ремонта здания снова открыли Кукольный театр

22.02.2022 | 16:08
Спектакль по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка» идет на новой для актеров сцене и в новом зале для зрителей. Сегодня Республиканский кукольный театр дает первое представление в своем изменившемся до неузнаваемости доме. А первыми гостями в нем стали особенные дети – воспитанники третьей школы-интерната. В рамках нацпроекта «Культура» историческое здание в самом центре столицы Кабардино-Балкарии капитально отремонтировали. Создали для актеров и зрителей все условия: обустроили сцену и необходимые помещения. В обновленном здании Кукольного театра также появилась большая интерактивная комната. Здесь установили современные игровые комплексы, которые позволяют детям получать новые знания с помощью сенсорных устройств. Если раньше актерам Кукольного театра приходилось работать только на выезде, то теперь у них есть собственная сцена.
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