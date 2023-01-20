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В Нальчике после капитального ремонта открыли вторую музыкальную школу

В Нальчике после капитального ремонта открыли вторую музыкальную школу

20.01.2023 | 22:49
Сегодня после капитального ремонта в Нальчике открыли вторую музыкальную школу. К восстановительным работам приступили в прошлом марте. И вот результат: помещения светлые и просторные. Отремонтировали систему отопления, а главное – крышу, которая раньше протекала. Это историческое здание – 1903-го года постройки. Изначально в нем находилось мужское училище, а с 62-го – музыкальная школа. Сегодня здесь обучают около 500 ребят – игре на фортепьяно, духовых, ударных и струнных инструментах. Есть хореографическое и народное отделения. В честь долгожданного часа – открытия школы после ремонта – воспитанники подготовили большую концертную программу.   https://t.me/vestikbr
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