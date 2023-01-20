В Нальчике после капитального ремонта открыли вторую музыкальную школу

Сегодня после капитального ремонта в Нальчике открыли вторую музыкальную школу. К восстановительным работам приступили в прошлом марте.
И вот результат: помещения светлые и просторные. Отремонтировали систему отопления, а главное – крышу, которая раньше протекала. Это историческое здание – 1903-го года постройки. Изначально в нем находилось мужское училище, а с 62-го – музыкальная школа.
Сегодня здесь обучают около 500 ребят – игре на фортепьяно, духовых, ударных и струнных инструментах. Есть хореографическое и народное отделения.
В честь долгожданного часа – открытия школы после ремонта – воспитанники подготовили большую концертную программу.
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