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В Нальчике полицейскими пресечена попытка сбыта наркотиков

В Нальчике полицейскими пресечена попытка сбыта наркотиков

18.06.2026 | 14:20
Полицейские ОП №1 Управления МВД России «Нальчик» установили 28-летнего уроженца Черекского района, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. В ходе обследования по месту жительства мужчины в Нальчике оперативно-следственной группой были обнаружены и изъяты 4 свертка с порошкообразным веществом белого цвета, а также изоленты и электронные весы. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком, а его общий вес превышает 61 грамм. Подозреваемый незаконно приобрел наркотические средства и планировал распространить их на территории Кабардино-Балкарии. В настоящее время обвиняемый содержится в спецприемнике УМВД России «Нальчик» по ст. 6.9 КоАП РФ. Следствием ОП №1 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).   https://t.me/vestikbr
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