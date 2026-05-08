В Нальчике полицейские задержали интернет-мошенников

Полицейские Нальчика задержали интернет-мошенников. Заявления о правонарушениях поступили от двух горожан – оба факта связаны с онлайн-покупками, которые обернулись потерей денег. В первом случае 35-летний нальчанин нашел в интернете объявление о продаже монитора. Перевел продавцу почти 50 тысяч рублей, но товара не дождался – объявление исчезло, а продавец перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в столице. Им оказался 25-летний житель Московской области, который признался в содеянном. Потерпевшему полностью возместили ущерб. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Жертвой интернет-мошенничества стала и 57-летняя жительница Нальчика. Через сайт объявлений она заказала изготовление ступеней для лестницы и перевела предполагаемому исполнителю 200 тысяч рублей. Однако мужчина исчез, не выполнив обязательств. Оперативники городского Управления провели розыскные мероприятия в Краснодарском крае и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Анапы. Он дал признательные показания. С него также взяли подписку о невыезде. В отношении обоих фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».