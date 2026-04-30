В Нальчике полицейские изъяли из незаконного оборота несколько сотен свертков с метадоном

В Нальчике полицейские изъяли из незаконного оборота несколько сотен свертков с метадоном

30.04.2026 | 13:00
В Нальчике полицейские изъяли из незаконного оборота несколько сотен свертков с метадоном. Правонарушение пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с инспекторами ДПС. Наркотики нашли при досмотре автомобиля «Хендай Солярис» на улице Калинина. В машине находились двое жителей соседнего региона – 37-летний водитель и его 41-летний пассажир. В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми оперативники обнаружили в салоне тайник, откуда изъяли больше 680 свертков с неизвестным веществом. Все найденные пакетики были завернуты в носки. Задержанные признались: внутри находится синтетический наркотик, который они собирались сбыть бесконтактным способом на территории Кабардино-Балкарии. Экспертиза подтвердила: изъятое вещество – метадон, его общая масса превышает 175 граммов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурантов заключили под стражу.
