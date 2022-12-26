В Нальчике покажут новогодний спектакль для детей

Сегодня в Нальчике начнутся новогодние представления для детей. Накануне в Государственном концерном зале провели финальную репетицию.
Для юных жителей готовят спектакль по мотивам сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». На генеральный прогон пригласили зрителей – привезли из разных городов и районов детей с ограниченными возможностями здоровья… В организации новогодних представлений для детей, которым нужна особая поддержка, традиционно участвует Федерация профсоюзов республики.
На проведение республиканских новогодних елок в этом году направили свыше семи миллионов рублей. Площадок будет две – Государственный концертный зал и Музыкальный театр. Представления состоятся с 26 по 30 декабря, а также со второго по пятое января. В эти дни вокруг ели соберутся Гудвин и Снегурочка, Элли и Дед Мороз. Все действо направлено на то, чтобы погрузить ребят в мир сказки и создать настроение особого праздника и волшебства.
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