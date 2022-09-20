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В Нальчике показали спектакль для детей из Херсонской области

В Нальчике показали спектакль для детей из Херсонской области

20.09.2022 | 16:03
До свидания, овраг… Спектакль по известной повести Константина Сергиенко показали детям из Скадовска Херсонской области. Сейчас они отдыхают в санатории “Радуга” в Нальчике. Перед гостями выступили студенты школы-студии “Пересмешник” Кабардино-Балкарского госуниверситета. Ребята постановку видели впервые. История о бездомных собаках не оставила равнодушным никого. В санатории сейчас отдыхают 60 детей из Скадовска. Юным гостям предстоит ближе узнать Кабардино-Балкарию, увидеть ее природу и достопримечательности. А новых друзей они уже нашли, говорят воспитатели, познакомились с ребятами из республики, которые также получают лечение в санатории “Радуга”.   https://t.me/vestikbr
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