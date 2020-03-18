В Нальчике появятся «живые» изгороди

В столице республики планируют вместо металлических ограждений вдоль дорог высадить кустарники. Такая возможность появилась благодаря поправкам в ГОСТ: они легализуют отсутствие заборов при наличии газона между проезжей частью и тротуаром. Ширина и высота растений регламентированы: кустарники не должны мешать обзору водителей. Поправки в ГОСТ станут действовать с апреля. Демонтаж металлоконструкций, разделяющих дорогу и тротуар, проведут поэтапно. Зеленые ограждения появятся на проспектах Ленина и Кулиева, на части Кирова и других улицах. Озеленить улицы таким образом предложила мэрия Нальчика. Разработали дизайнерский проект сотрудники Института развития города «Платформа».