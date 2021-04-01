В Нальчике появится сразу несколько новых общественных пространств





В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» этим летом в Нальчике появится сразу несколько новых общественных пространств. К 2022-му году у сотни тысяч горожан в шаговой доступности будет парковая зона или место для прогулок, обещают в мэрии столицы. Уже сейчас полным ходом идёт обустройство нового бульвара между улицами Атажукина и Московской. Жители микрорайона «Горный» с нетерпением ждут, когда можно будет ходить по бульвару. Местность здесь застраивают довольно быстро, появляются новые многоэтажки, а потому нужна зона отдыха. Здесь создадут многофункциональную спортивную площадку с зоной воркаута, мини-футбольное поле, участки для прогулок и парковку. Сейчас работы на начальном этапе: строители готовят территорию под будущее дорожное покрытие. Помимо бульвара, еще один объект в Нальчике обновят в нынешнем году. Это сквер «Ореховая роща». Сейчас рабочие снимают старое покрытие на аллеях и дорожках. Здесь появятся современные торшеры, скамейки и урны, а также создадут теннисную площадку и общественную уборную. Как сообщили в Минстрое республики, в 21-м году по всей республике намерены благоустроить больше трех десятков общественных пространств и, помимо этого, 110 дворов многоэтажек.