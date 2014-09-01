В Нальчике появится первое в республике арт-пространство





В Нальчике появится первое в республике арт-пространство, назвать которое решили «Периметр». Оно объединит людей творческих профессий – музыкантов, художников, дизайнеров. Это совместный проект Института развития города «Платформа» и экологической организации «Эко-Нальчик». Реализация стала возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по туризму. «Периметр» планируют открыть во дворе 17-го дома на улице Кабардинской. На имеющейся там площадке разместят амфитеатр и сцену. Планируют подключить скоростной вай-фай. «Здесь будет коворгинг на открытом воздухе. Будет галерея. Наши скульпторы, художники, они могут выставляться. Могут приходить туристы, горожане приходить, смотреть экспозиции»,- рассказала руководитель Института развития города «Платформа» Оксана Шухостанова. По плану арт-пространство «Периметр» начнут создавать в сентябре. Официальное открытие состоится в конце года.