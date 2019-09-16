В Нальчике появится новая зона отдыха — 2019.09.16





Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, сквер с названием Театральный будет обустраиваться в продолжение одноименного переулка на пересечении с улицей Тарчокова. Архитекторы рассматривают два варианта парка: в первом случае это будет распределение прогулочной зоны на четыре тематических сегмента с игровыми площадками, велодорожкой и цветочными клумбами. Во втором – строительство зеленого пешеходного бульвара с насыщенной инфраструктурой. Решить, как будет выглядеть сквер, нальчанам предлагают самостоятельно. Проголосовать за понравившийся проект можно, зарегистрировавшись в приложении «Активный гражданин», или на сайте golosnalchik.ru.