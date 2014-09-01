В Нальчике появился новый бульвар





В столице республики появился новый бульвар. Он соединил две улицы – Атажукина и Московскую. Новую общественную территорию создали в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Жители микрорайона отмечают, что бульвар сразу же им полюбился. Здесь есть место для прогулок, а также детская площадка. Установили и комплекс тренажеров. Появилось даже спортивное поле. Для удобства горожан поблизости создали парковку. В мэрии Нальчика рассчитывают, что новый бульвар станет неотъемлемой частью жизни горожан.