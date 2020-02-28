В Нальчике появился цветочный лекарь

Выращивание растений — одно из самых популярных в мире увлечений. Размножением цветов могут заниматься с равным успехом как мужчины, так и женщины. Не только разведением, но и их лечением занимается цветочный лекарь, который совсем недавно появился в Нальчике. Свою жизнь Михаил Тутов посвятил цветам. Большой опыт работы получил в Москве. Вернулся в Кабардино-Балкарию и стал трудиться в «индустрии природной красоты». Один из шагов – благотворительная акция «Цветы жизни» — в помощь пожилым. Цель акции – сделать мир красивее и добрее, говорит Михаил. Цветы, которые приносят участники акции, обследуют, составляют план «лечения», проводят обрезку, обновляют корневую систему, пересаживают в новый грунт, подкармливают. В ходе акции цветоводу уже удалось «вылечить» больше ста цветов. Подведение итогов запланировал на конец марта. Тогда же планирует сделать благотворительный взнос – передать средства, вырученные от продажи растений.