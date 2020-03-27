В Нальчике появились санитайзеры





На улицах города появились емкости с антисептиками. Теперь люди могут бесплатно продезинфицировать руки прямо на улицах столицы республики. Это еще один шаг в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Идея принадлежит группе неравнодушных жителей. За поддержкой активисты обратились в Институт развития города «Платформа». На сегодня устройства с антисептиками установлены на площади 400-летия, пешеходной части улицы Кабардинской, на углу улиц Пушкина и Советской, Кирова и Тарчокова, в Атажукинском саду. Акцию поддержали предприниматели города, которые решили разместить диспенсеры и в других точках города.