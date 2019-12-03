В Нальчике появились контейнеры для сбора хлеба. — 2019.12.03

Установили их рядом с многоэтажными домами.

Улица Эльбрусская. Теперь здесь отдельно собирают не только пластик. В специальные коробки можно складывать и хлеб. Привезли их общественники Максим Толстой и Бетал Иванов. В повседневной жизни молодые люди занимаются ремонтом и монтажом лифтов. Контейнеры сделали за свой счет.

Сейчас контейнеры стоят в районе Богданки и госуниверситета. Проект уже поддержали в социальных сетях.

На данный момент установили 10 контейнеров, производятся еще 30. Расставить их планируют по всему городу. Авторы идеи также ведут переговоры с фермерскими хозяйствами, которые могли бы принимать хлебные отходы для переработки.