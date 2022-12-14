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В Нальчике подводят итоги Гражданского форума некоммерческих организаций КБР

В Нальчике подводят итоги Гражданского форума некоммерческих организаций КБР

14.12.2022 | 17:01
В эти минуты в Нальчике подводят итоги Гражданского форума некоммерческих организаций Кабардино-Балкарии. Площадкой для проведения стал Государственный концертный зал. На форум прибыли около 300 делегатов. Среди них представители НКО и органов власти, члены Общественной палаты и религиозные деятели, ученые. Вначале провели пленарное заседание, а после участники отправились на обсуждение в секциях. В первой говорили о перспективах развития институтов гражданского общества в республике, во второй – об их роли в формировании гражданской ответственности и патриотизма. Среди особо важных тем – реализация указа президента об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Форум некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарии проводят ежегодно, и сейчас участники формулируют выводы сегодняшней дискуссии.   https://t.me/vestikbr
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