В Нальчике подводят итоги Гражданского форума некоммерческих организаций КБР

В эти минуты в Нальчике подводят итоги Гражданского форума некоммерческих организаций Кабардино-Балкарии. Площадкой для проведения стал Государственный концертный зал.
На форум прибыли около 300 делегатов. Среди них представители НКО и органов власти, члены Общественной палаты и религиозные деятели, ученые.
Вначале провели пленарное заседание, а после участники отправились на обсуждение в секциях. В первой говорили о перспективах развития институтов гражданского общества в республике, во второй – об их роли в формировании гражданской ответственности и патриотизма.
Среди особо важных тем – реализация указа президента об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Форум некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарии проводят ежегодно, и сейчас участники формулируют выводы сегодняшней дискуссии.
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