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В Нальчике подвели итоги регионального конкурса среди авторов пьес на кабардино-черкесском языке

В Нальчике подвели итоги регионального конкурса среди авторов пьес на кабардино-черкесском языке

15.06.2022 | 16:24
Конкурс посвятили памяти выдающегося драматурга, ученого и журналиста Бориса Утижева. Церемонию провели в Кабардинском госдрамтеатре. Именно на этой сцене были впервые показаны пьесы Бориса Утижева. Конкурс организовал Центр культуры и творчества его имени. В итоге лучшей признали работу Зарины Кануковой “Жили-были и всегда”. В пьесе автор соединила три разные истории. Безымянных героев при этом объединяет потребность любить и быть любимыми. Сейчас Зарина Канукова создает сборник пьес на кабардинском языке для юношеской аудитории. Второе место в конкурсе современной драматургии занял автор из Карачаево-Черкесии Зураб Бемурзов. Также в тройке победителей – главный редактор журнала «Нур» Белла Аброкова.
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