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В Нальчике подвели итоги реализации нацпроектов в республике в 22 году

В Нальчике подвели итоги реализации нацпроектов в республике в 22 году

04.03.2023 | 16:05
Итоги неплохие… Именно так премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков охарактеризовал результаты реализации в республике национальных проектов в 22-м году. Замминистра экономического развития Хусен Тимижев подробно рассказал о воплощении в жизнь 12 нацпроектов и 46 региональных составляющих федеральных программ, о достижении целевых показателей и объемах финансирования. Хусен Тимижев более подробно остановился на тех задачах, при выполнении которых не удалось добиться стопроцентного результата. Акцент на необходимости изменить ситуацию сделал премьер-министр. Завершая заседание президиума Совета при Главе республики по стратегическому развитию и нацпроектам, Алий Мусуков призвал министров тщательно следить за показателями исполнения федеральных и региональных программ и оперативно вносить коррективы.   https://t.me/vestikbr
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