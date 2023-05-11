В Нальчике подвели итоги работы республиканского Минздрава за прошлый год

Итоги работы республиканского Минздрава за прошлый год подвели в Нальчике на заседании коллегии. В нем участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Республика участвует во всех шести направлениях нацпроекта «Здравоохранение», сообщил министр Рустам Калибатов. В прошлом году на их реализацию направили полтора миллиарда рублей. Больше 400 миллионов выделили на модернизацию первичного звена здравоохранения.
Отдаленные села обеспечивают профессиональными кадрами: почти три десятка молодых специалистов трудоустроили по программе «Земский доктор». Кабардино-Балкария вошла в число регионов с самой низкой смертностью от инфарктов миокарда, значительно выросла ранняя выявляемость онкологических заболеваний…
Казбек Коков в своем выступлении отметил, что по всем направлениям развития работа будет продолжена. Ожидается значительное увеличение финансирования сферы здравоохранения.
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