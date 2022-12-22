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В Нальчике подвели итоги работы института уполномоченного по правам человека за 15 лет

В Нальчике подвели итоги работы института уполномоченного по правам человека за 15 лет

22.12.2022 | 15:41
15 лет – на защите прав и свобод гражданина... Итоги работы института уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарии подвели сегодня в столице республики. Заседал Экспертный совет при региональном омбудсмене. Все эти полтора десятилетия в должности уполномоченного работает доктор исторических наук Борис Зумакулов. Он рассказал, что в этот период за поддержкой обратились больше 12 тысяч людей. Вопросы в основном касаются реализации трудового законодательства, прав граждан в сфере жилья и медицинской помощи… Руководитель Администрации Главы республики Мухамед Кодзоков зачитал поздравительный адрес Казбека Кокова в честь 15-й годовщины с момента создания в Кабардино-Балкарии института уполномоченного по правам человека. Слова признательности омбудсмену и экспертному совету высказала также Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем видеопоздравлении. Она поблагодарила коллег за эффективность работы и достойное выполнение миссии по защите интересов граждан.   https://t.me/vestikbr
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