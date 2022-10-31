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В Нальчике подвели итоги международного конкурса “Созвездие дружбы”

В Нальчике подвели итоги международного конкурса “Созвездие дружбы”

31.10.2022 | 16:04
На сцене Курзала – детско-юношеский ансамбль танца “Ватан”. Творческий коллектив из Дагестана приехал на конкурс “Созвездие дружбы”. Это международный проект, который организует кавказское представительство Мирового Артийского комитета. В конкурсе участвовали больше 600 артистов из разных регионов страны. Их возраст – от шести от 60-ти лет. Среди тех, кто выходил на сцену, - Анна Скворцова из Адыгеи и Анастасия Богданова из Астраханской области. Они исполняли песни и читали стихи. Отборочные туры проходили три дня на разных площадках Нальчика. Номинаций в конкурсе пять – хореография, театральное искусство, вокал, инструментальная музыка и оригинальный жанр. На гала-концерте собрались не только участники, но и почетные гости. Конкурс “Созвездие дружбы” проходил уже в седьмой раз. По словам организаторов, его главная задача – укреплять связи между народами России и развивать таланты молодежи. Победителями от Кабардино-Балкарии стали танцевальные ансамбли “Амра”, “Дыгъэшыр” и “Псыгансу”. Лидеры конкурса “Созвездие дружбы” получили награды и исполнили свои лучшие композиции.   https://t.me/vestikbr
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