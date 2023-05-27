В КБР подвели итоги конкурса «Нальчик - город воинской славы»

Его организовали муниципальный Совет ветеранов и департамент образования мэрии города.
Участники – а это больше тысячи школьников – участвовали в пяти творческих испытаниях: «Исторический конкурс», «Художественное чтение», «Палитра ремесел», «Выставка» и «Конкурс проектных работ». В представленных предметах, идеях и интонациях дети выразили глубокое почтение героям Великой Отечественной.
Смотр длился несколько месяцев. Организовывали испытания блоками и сразу же подводили итоги. В финальной части – «Выставка» и «Конкурс проектных работ» – Гран-при был удостоен второй лицей, а первое место разделили восьмая и 27 школы. Награды получили также педагоги, которые помогали участникам готовиться к конкурсу «Нальчик – город воинской славы».
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