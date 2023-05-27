home
Главная
>
Новости
>
В КБР подвели итоги конкурса «Нальчик - город воинской славы»

В КБР подвели итоги конкурса «Нальчик - город воинской славы»

27.05.2023 | 12:03
Его организовали муниципальный Совет ветеранов и департамент образования мэрии города. Участники – а это больше тысячи школьников – участвовали в пяти творческих испытаниях: «Исторический конкурс», «Художественное чтение», «Палитра ремесел», «Выставка» и «Конкурс проектных работ». В представленных предметах, идеях и интонациях дети выразили глубокое почтение героям Великой Отечественной. Смотр длился несколько месяцев. Организовывали испытания блоками и сразу же подводили итоги. В финальной части – «Выставка» и «Конкурс проектных работ» – Гран-при был удостоен второй лицей, а первое место разделили восьмая и 27 школы. Награды получили также педагоги, которые помогали участникам готовиться к конкурсу «Нальчик – город воинской славы».   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных