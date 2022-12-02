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В Нальчике подвели итоги конкурса на лучший социальный проект года

В Нальчике подвели итоги конкурса на лучший социальный проект года

02.12.2022 | 10:36
В Центре поддержки предпринимательства подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Собрались представители бизнес-сообщества, которые в ходе своей повседневной практики решают еще и социальные вопросы – трудоустраивают пенсионеров, людей с инвалидностью, матерей-одиночек, а также тех, кто попал в трудную ситуацию… Государство поддерживает такие инициативы грантами на развитие. И предлагает участвовать в конкурсах на лучший социальный проект. Номинаций в региональном этапе конкурса было больше десятка. В каждой определили победителей. И в торжественной обстановке вручили им дипломы.   https://t.me/vestikbr
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