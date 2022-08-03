В Нальчике подвели итоги акции по поднятию флагов на Эльбрус

В Нальчике чествовали группу восходителей на Эльбрус, которые в ходе патриотической акции подняли на высочайшую вершину Европы сразу несколько флагов.
Это инициатива Союза ветеранов Группы войск в Германии и акционерного общества “Военторг", подведомственного министерству обороны. Акцию посвятили сразу нескольким событиям Великой Отечественной: 80 лет исполнилось Сталинградской битве, битве за Кавказ и вводу в активные боевые действия 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. На вершину Эльбруса подняли знамена Союза ветеранов Группы войск в Германии, “Военторга”, армии России, а также копии флагов кавдивизии и Урванского полка в ее составе.
Участников восхождения повел в горы профессиональный альпинист Абдул-Халим Ольмезов. За круглым активисты рассказали о пройденном пути и поделились впечатлениями.
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