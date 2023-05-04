В Нальчике подготовили экспозицию ко Дню Победы

Экспозицию в честь 9 Мая подготовили в выставочном павильоне, который находится в Нальчике в парке 100-летия Кабардино-Балкарии.
Представлены репродукции архивных фото и инсталляции с использованием предметов старины. Здесь же можно будет услышать песни 40-х годов прошлого века… и в то же время прикоснуться к истории Великой Отечественной.
Помогут в этом конкретные события и лица. Всё это жители Кабардино-Балкарии, которые боролись с фашизмом и ковали Победу в 45-м… Восьмого мая здесь начнутся мастер-классы для детей, а на следующий день экспозицию откроют официально. Продлится выставка до 14-го числа.
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