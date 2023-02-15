В Нальчике почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в России вспоминают тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества. Дата установлена в 2011-м и приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В Нальчике этим утром митинг у памятника воинам-интернационалистам.
Боевые действия продолжались почти десять лет и унесли жизни 15 тысяч наших соотечественников. Этот период оказался самым трудным военным испытанием для Советского Союза со времен Великой Отечественной, отметили на митинге.
Долг нынешних и будущих поколений – хранить память о погибших, помогать их семьям, воспитывать молодёжь в духе патриотизма и интернационализма. Из Кабардино-Балкарии свой интернациональный долг в Афганистане выполняли 1860 человек. Многие из них сегодня – в числе добровольцев в зоне СВО.
На митинге выступили представители ветеранских и других общественных организаций. Представители духовенства совершили обряд поминовения по погибшим. Их память почтили минутой молчания. Юнармейцы выпустили в небо 54 шара. Ровно столько жителей Кабардино-Балкарии погибли в Афганистане. К монументу возложили живые цветы.
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