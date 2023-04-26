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В Нальчике почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

В Нальчике почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

26.04.2023 | 22:03
Ровно 37 лет назад в Советском Союзе произошла страшная авария – был разрушен реактор одного из энергоблоков Чернобыльской АЭС. Памяти жертв крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики сегодня посвятили встречу, которая состоялась в Нальчике. Ликвидаторов аварии, нынешних спасителей, представителей общественности пригласили на Аллею памяти в микрорайоне «Искож». Выступавшие говорили о беспрецедентном мужестве людей, которые устраняли последствия взрыва в реакторе и 10-дневного пожара ценой своих жизней. Участники акции вспомнили о тех, кого уже нет рядом, и возложили цветы к подножию монумента, посвященного подвигу чернобыльцев.   https://t.me/vestikbr
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