В Нальчике почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

Ровно 37 лет назад в Советском Союзе произошла страшная авария – был разрушен реактор одного из энергоблоков Чернобыльской АЭС. Памяти жертв крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики сегодня посвятили встречу, которая состоялась в Нальчике.
Ликвидаторов аварии, нынешних спасителей, представителей общественности пригласили на Аллею памяти в микрорайоне «Искож».
Выступавшие говорили о беспрецедентном мужестве людей, которые устраняли последствия взрыва в реакторе и 10-дневного пожара ценой своих жизней.
Участники акции вспомнили о тех, кого уже нет рядом, и возложили цветы к подножию монумента, посвященного подвигу чернобыльцев.
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