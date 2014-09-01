В Нальчике почтили память Алима Кешокова





Сегодня общественность республики отметила 107 годовщину со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии, прозаика, Героя социалистического труда Алима Кешокова. Памятные мероприятия прошли в Нальчике и селении Шалушка, где родился поэт. У памятника народному поэту Кабардино-Балкарии в Нальчике с самого : Говорили не только о творчестве. Вспоминали личностные качества Алима Кешокова. В годы Великой Отечественной писатель участвовал в боях за освобождение Донбасса, Запорожья, Крыма… При этом работал военным корреспондентом. Он общался с Юрием Бондаревым и Сергеем Михалковым, особо дорожил дружбой с Кайсыном Кулиевым. После войны Алим Пшемахович прошёл путь от простого учителя до видного общественного деятеля. Ахмат Созаев посвятил старшему наставнику стихи, и сегодня прочел их у памятника народному поэту. утра – почитатели его таланта, представители общественности и власти. Перу Алима Кешокова принадлежат десятки поэтических сборников. Он автор одиннадцати знаковых романов об истории своего народа, а за двухтомник «Вершины не спят» в 1969-ом году получил Государственную премию РСФСР. Алим Кешоков родился и некоторое время жил в Шалушке, последние годы провёл в Москве. После смерти его похоронили в родном селе. Здесь также состоялось возложение цветов к могиле поэта. Памятные мероприятия прошли и Музее Алима Кешокова, во второй школе Шалушки. Здесь хранятся рукописи и личные вещи писателя, предметы мебели и быта. Для посетителей подготовили литературную композицию, школьники читали стихи народного поэта.