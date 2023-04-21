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В Нальчике почетным донором России вручили специальные нагрудные знаки

В Нальчике почетным донором России вручили специальные нагрудные знаки

21.04.2023 | 16:14
Это был особенный день: четырем почетным донорам России вручили специальные нагрудные знаки. Такого звания удостаивают активистов, которые сдали кровь больше 40 раз. Александр Конобеев рассказывает, что приходит на Станцию переливания как в родной дом. С каждым годом желающих помочь в спасении чьей-то жизни становится больше, констатируют на Станции переливания. Все лечебные учреждения республики получают кровь и ее компоненты в необходимом количестве. По итогам всероссийского конкурса «Культурный код донора» Станция переливания в Нальчике стала лауреатом в номинации «Культура – донорству»… По итогам минувшего года специальным нагрудным знаком были награждены 18 почетных доноров России из нашей республики.   https://t.me/vestikbr
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