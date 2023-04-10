В Нальчике побывали представители Владикавказского городского совета ветеранов

Они приехали к своим коллегам из столицы Кабардино-Балкарии с важной миссией.
Руководитель общественной организации из Северной Осетии Лев Лалиев предложил подписать соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает объединение опыта ветеранов, их совместную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, проведению просветительских и культурно-массовых акций.
Руководители Советов ветеранов Нальчика и Владикавказа подписали соглашение, пожали друг другу руки и обменялись подарками.
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