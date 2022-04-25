В Нальчике побывал ретропоезд «Победа»

Сегодня только по фильмам помнит этот звук большинство россиян. Но живы еще немногие из поколения победителей, которые ездили когда-то на таких составах. Сегодня это раритет, ретропоезд, музей на колесах. Прибыл он в рамках акции СКЖД, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной... На торжественной встрече прозвучало: в городе воинской славы Нальчике сегодня живут всего 18 ветеранов, по всей Кабардино-Балкарии их 35, а вернулись в 45-м в республику 40 тысяч. Театрализованное представление в честь прибытия ретропоезда подготовили творческие коллективы ДК железнодорожников на станции «Ростов Главный», студенты Ростовского госуниверситета путей сообщения и артисты Кабардино-Балкарии. Они представили песни военных лет и литературно-музыкальную композицию. Элементы ретропоезда «Победа» – это экспонаты Музея железнодорожной техники СКЖД. Локомотив, благодаря которому движется этот состав, построили в конце 30-х годов прошлого века. Желающие могли осмотреть теплушки и увидеть работающую паровую машину. Машинист Дмитрий Трешенков с большим удовольствием рассказывал о технических параметрах этого механизма. Каждый год маршрут ретропоезда меняется, в него включают большие и малые станции Северо-Кавказской железной дороги. Конечная остановка на этот раз – Ростов-на-Дону. Туда состав прибудет в канун Дня Победы.