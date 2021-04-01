В Нальчике по факту отравления детей некачественным мясом возбуждено уголовное дело

Завершена проверка по факту отравления воспитанников 34-й прогимназии Нальчика некачественным мясом. Возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. В марте этого года в социальных сетях появились публикации родителей о регулярных пищевых отравлениях детей. Следователи инициировали проверку и в результате обнаружили нарушения. В частности, на мясе в складском помещении прогимназии отсутствовал оттиск ветеринарного клейма, не были указаны сведения о сроке годности и условиях хранения продовольствия. Лабораторные исследования также подтвердили несоответствие мяса и молочной продукции санитарным требованиям. Расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» сейчас продолжается, добавили в Следственном управлении.