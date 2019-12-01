В Нальчике планируют достроить «Дворец театров».

В столице Кабардино-Балкарии будет возобновлено строительство культурного центра. В начале нулевых он задумывался как «Дворец театров», но из-за отсутствия финансирования возведение было «заморожено». 29 ноября 2019 года министр культуры России Владимир Мединский обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой поддержать завершение «долгостроя».

Общая площадь объекта – два с половиной гектара земли. По обновленному проекту, в здании будет размещена республиканская госфилармония, музей изобразительных искусств, фонды с хранилищами ЗАГСа КБР. В культурном центре будут два зрительских зала — на 785 и 180 мест. Минкульт КБР выражает надежу, что реализация проекта решит ряд проблем в сфере искусства, в том числе обеспечит музеи Кабардино-Балкарии дополнительными выставочными площадками. На сцене Культурного центра смогут играть не только местные театральные коллективы, но и приезжающие на гастроли.