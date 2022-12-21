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В Нальчике переиздали раритетную книгу столетней давности «Из прошлого Кабарды и Балкарии»

В Нальчике переиздали раритетную книгу столетней давности «Из прошлого Кабарды и Балкарии»

21.12.2022 | 10:51
В Нальчике переиздали раритетную книгу столетней давности. «Из прошлого Кабарды и Балкарии» до этого выходила в свет в 1922 году. Написал ее Виктор Христианович. Автор окончил Санкт-петербургский университет. Служил при министре земледелия и во Всероссийской сельскохозяйственной палате, работал в Институте экономических исследований в Петрограде. Через два года после Октябрьской революции был арестован, попал в тюрьму и через годы волей судьбы очутился на Кавказе. Здесь оказались востребованы его опыт и знания. В очерке всего 36 страниц, но в научной литературе существует множество ссылок на него. По словам нальчикских издателей, произведение Виктора Христиановича отличает профессиональный подход к изучаемой теме.   https://t.me/vestikbr
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