В Нальчике переиздали раритетную книгу столетней давности. «Из прошлого Кабарды и Балкарии» до этого выходила в свет в 1922 году.
Написал ее Виктор Христианович. Автор окончил Санкт-петербургский университет. Служил при министре земледелия и во Всероссийской сельскохозяйственной палате, работал в Институте экономических исследований в Петрограде. Через два года после Октябрьской революции был арестован, попал в тюрьму и через годы волей судьбы очутился на Кавказе. Здесь оказались востребованы его опыт и знания.
В очерке всего 36 страниц, но в научной литературе существует множество ссылок на него. По словам нальчикских издателей, произведение Виктора Христиановича отличает профессиональный подход к изучаемой теме.
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