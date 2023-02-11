В Нальчике переименуют улицы в честь Героев России

По инициативе Главы КБР Казбека Кокова на очередной сессии Совета местного самоуправления г.о.Нальчик рассмотрели вопрос наименования и переименования некоторых улиц города в честь военнослужащих, получивших звания "Герой России" посмертно. Как сообщает пресс-служба Местной администрации г.о.Нальчик, в рамках сессии было принято решение назвать улицу в продолжение ул.Профсоюзной, от ул.Шогенова в микрорайоне "Восточный", именем Героя Российской Федерации Канамата Хусеевича Боташева. Переулок Театральный от пр. Кулиева до ул. Тлостанова теперь будет переименован в честь Героя Российской Федерации Тимура Мухамедовича Тамазова. Улица Центральная теперь будет носить имя Героя Российской Федерации Нурмагомеда Энгельсовича Гаджимагомедова. Эта важная инициатива была поддержана каждым участником сессии и теперь память о людях, которые пожертвовали своими жизнями ради независимости и безопасности нашего Отечества, будет жить не только в сердцах потомков, но и в названиях улиц их родного города.