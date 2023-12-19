Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике передали новогодние подарки детям Залима Шереужева

В Нальчике передали новогодние подарки детям Залима Шереужева

19.12.2023 | 15:27
Исполнили пожелания детей участника СВО… В Кабардино-Балкарском референтном центре Россельхознадзора сегодня передали новогодние подарки детям кавалера ордена Мужества Залима Шереужева, который погиб в ходе спецоперации. Записки от четверых детей Героя были размещены на «Елке желаний» в Доме правительства. Их сняли сотрудники референтного центра, чтобы выполнить мечтания ребят. В честь прихода гостей нарядили елку и – вручили детям подарки. Руководитель организации Хаути Сохроков переда планшеты, смарт-часы и игрушки, а также по традиции – коробки со сладостями… Уроженец Урванского района Залим Шереужев участвовал в специальной военной операции с августа 2022-го. Погиб минувшей весной. Орденом Мужества награжден посмертно. Акция «Елка желаний» продолжается. Жители Кабардино-Балкарии готовы выполнить пожелания детей, попавших в непростую жизненную ситуацию, из Кабардино-Балкарии и подшефных территорий, а также ребят из семей участников СВО.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных