В Нальчике передали новогодние подарки детям Залима Шереужева

Исполнили пожелания детей участника СВО… В Кабардино-Балкарском референтном центре Россельхознадзора сегодня передали новогодние подарки детям кавалера ордена Мужества Залима Шереужева, который погиб в ходе спецоперации.
Записки от четверых детей Героя были размещены на «Елке желаний» в Доме правительства. Их сняли сотрудники референтного центра, чтобы выполнить мечтания ребят. В честь прихода гостей нарядили елку и – вручили детям подарки.
Руководитель организации Хаути Сохроков переда планшеты, смарт-часы и игрушки, а также по традиции – коробки со сладостями… Уроженец Урванского района Залим Шереужев участвовал в специальной военной операции с августа 2022-го. Погиб минувшей весной. Орденом Мужества награжден посмертно.
Акция «Елка желаний» продолжается. Жители Кабардино-Балкарии готовы выполнить пожелания детей, попавших в непростую жизненную ситуацию, из Кабардино-Балкарии и подшефных территорий, а также ребят из семей участников СВО.
