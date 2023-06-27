Сегодня в Нальчике педагоги-конкурсанты провели очные презентации. Они участвуют во всероссийском конкурсе профессионального мастерства, и каждый претендует на премию в 200 тысяч рублей. Это был третий тур состязания. Провели его в министерстве просвещения и науки. На старте участников было 36, они представляли все муниципалитеты. На этом этапе педагогов оказалось уже 15. Каждому дали четверть часа: 10 минут на выступление и пять – на ответы на вопросы. Участников приветствовал министр просвещения и науки Анзор Езаов. Он отметил значимость конкурса, который проводят в стране с 2006-го. Результаты третьего, очного этапа станут известны сегодня вечером после заседания экспертной комиссии. https://t.me/vestikbr