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В Нальчике педагоги-конкурсанты провели очные презентации

В Нальчике педагоги-конкурсанты провели очные презентации

27.06.2023 | 15:36
Сегодня в Нальчике педагоги-конкурсанты провели очные презентации. Они участвуют во всероссийском конкурсе профессионального мастерства, и каждый претендует на премию в 200 тысяч рублей. Это был третий тур состязания. Провели его в министерстве просвещения и науки. На старте участников было 36, они представляли все муниципалитеты. На этом этапе педагогов оказалось уже 15. Каждому дали четверть часа: 10 минут на выступление и пять – на ответы на вопросы. Участников приветствовал министр просвещения и науки Анзор Езаов. Он отметил значимость конкурса, который проводят в стране с 2006-го. Результаты третьего, очного этапа станут известны сегодня вечером после заседания экспертной комиссии. https://t.me/vestikbr
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