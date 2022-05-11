В Нальчике отметили шестую годовщину освящения собора Марии Магдалены 

Драгоценной жемчужиной в короне России назвал Кабардино-Балкарию патриарх Московской и всея Руси Кирилл, обращаясь к пришедшим сюда, в собор равноапостольной Марии Магдалины прихожанам и гостям шесть лет назад. Событие того года действительно историческое, ее уникальность еще и в том, что до этого республики Северного Кавказа ни разу не принимали у себя первосвященников Русской православной церкви. Именно в честь святой, чье имя носит храм в Нальчике, в 16 веке была наречена кабардинская княжна Гуащаней – в крещении Мария – супруга Ивана Грозного. По словам Патриарха Кирилла, этот брак положил начало совершенно особым связям Центральной России и Кабардино-Балкарии. Сам храм заложили осенью 2004-го. Он состоит из двух ярусов и может вместить разом тысячу человек. Чтобы отметить очередную годовщину освящения собора, в Нальчик прибыл архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В беседе с журналистами архиепископ не обошел вниманием и праздник, который отмечают по всей России, – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В соборе состоялось богослужение. Отмечали День святых жён-мироносиц. Именно в этот праздник в 2016-м и освятили храм. Согласно вероучению, среди женщин, кому впервые явился Иисус после воскрешения, была Мария Магдалина. В молитвах участвовали жители Нальчика, казаки, а также представители христианской общины иностранных студентов КБГУ.