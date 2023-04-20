В Нальчике отметили концертом юбилей Светланы Моттаевой

Почитатели ее таланта собрались в Балкарском госдрамтеатре им.Кулиева.
Светлана Моттаева – автор многих стихотворных сборников. Ее произведения входят в школьные и вузовские учебники, а деятельность отмечена государственными наградами.
Творчество литератора широко известно в нашей республике и за ее пределами. А читатели ценят ее за простую и в тоже время мудрую поэзию.
В адрес юбиляра прозвучало много теплых слов. В честь особого события деятели искусств Кабардино-Балкарии подготовили концерт.
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