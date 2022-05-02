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В Нальчике отметили День весны и труда

В Нальчике отметили День весны и труда

02.05.2022 | 18:37
Еще с утра на площадку у входа в Атажукинский сад начали приходить жители и гости Нальчика, чтобы участвовать в Празднике труда. Факт, вселяющий надежду: спустя два года после начала пандемии коронавируса люди вновь могут собираться на массовые акции. Маевку организовала Федерация профсоюзов республики. Ее ключевая часть – шествие. Вначале – юные барабанщицы. Они и задали праздничный ритм. В колонне – представители органов власти, общественных организаций, члены трудовых коллективов, студенты и школьники. Все они движутся по центральной алее. В руках – лозунги и плакаты в поддержку всероссийской профсоюзной акции «Zа мир, труд, май!», «Za мир без нацизма!». На Первомай Федерация независимых профсоюзов России проводит и всероссийский автопробег – в поддержку решений президента России, Вооруженных Сил нашей страны и человека труда. В этот день чествуют всех, кто своими усилиями и талантом способствует развитию Отечества. В ходе маевки состоялся праздничный концерт, в котором участвовали популярные артисты Кабардино-Балкарии и детские творческие коллективы Нальчика.
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