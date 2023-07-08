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В Нальчике отметили День семьи, любви и верности

В Нальчике отметили День семьи, любви и верности

08.07.2023 | 09:18
День семьи, любви и верности отмечают по всей республике. В Нальчике в честь праздника организовали соревнования, концерты и поэтические встречи. Стихи и музыка звучали в сквере у площади Согласия. Желающие читали произведения великих классиков, а также собственного сочинения. Здесь же устроили шоу мыльных пузырей. А в городке аттракционов провели концертную программу, спортивные и интеллектуальные конкурсы. Дети могли участвовать в активных играх под руководством аниматоров. Самым активным участникам конкурсов вручили сувениры, игрушки и сладости.   https://t.me/vestikbr
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