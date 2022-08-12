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В Нальчике отметили День памяти Иоанна Воина

В Нальчике отметили День памяти Иоанна Воина

12.08.2022 | 14:48
Сегодня Православная церковь отмечает День памяти Иоанна Воина. В храме, который построили в честь этого святого в поселке Звездном на территории воинской части, состоялось богослужение. Провел его архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Церковь возвели в двух_тысячном. Через два года здесь начались службы. Архиепископ напомнил, что православные верующие просят у Иоанна Воина заступничества от недругов и в периоды, когда им необходимо утешение. Непременными атрибутами святого являются крест, копьё и щит. Феофилакт отметил, что испытывает глубокое уважение к людям в погонах и регулярно посещает воинские части, чтобы поддерживать боевой дух солдат и офицеров.
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