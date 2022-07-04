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В Нальчике отметили День молодежи

В Нальчике отметили День молодежи

04.07.2022 | 18:58
Активные, креативные и жизнерадостные… В Атажукинском саду собрались юноши и девушки – на фестиваль в честь Дня молодежи. Программа началась с “Зарядки с чемпионом”. Провел ее тренер по армейскому рукопашному бою, мастер спорта России Мурат Коцев. Поблизости организовали профориентационные площадки. Представители вузов и колледжей рассказали об условиях приема на обучение, проходных баллах и особенностях студенческой жизни. А будущие медики дали мастер-класс по правилам оказания первой помощи. Неподалеку выставку своих работ развернули “серебряные рукодельницы”. Произведений – примерно два десятка. Выполнены в разных техниках. Свои дипломные работы на празднике показали студенты колледжа дизайна. Здесь проекты библиотек, скверов… Ислам Машуков представил авторские идеи по благоустройству территории бывшего автозавода. Волонтеры рассказывали о проделанной работе и приглашали всех желающих в свои ряды. Здесь же провели акцию по книгообмену и пополнили книжный шкаф Атажукинского сада. В течение дня участники фестиваля могли также посетить мастер-класс по латино-американским танцам, выставки “Эко-поколение” и “Здоровое будущее”. Обязательная часть программы – выступления победителей фестиваля “Студенческая весна” и звезд республиканской эстрады.   https://t.me/vestikbr
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